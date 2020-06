Sala de jantar do Grande Porto com menos gente à mesa

Marisa Silva Hoje às 14:13 Facebook

Sem assadores à porta e com menos mesas, os restaurantes de Matosinhos, a "sala de jantar" do Grande Porto, estão muito longe da afluência dos tempos pré-pandemia.

Um mês após a reabertura, o Mar na Brasa, O Gaveto e a Central do Churrasco registam uma procura entre os 30% e os 40% do normal. Com o negócio adaptado às novas exigências sanitárias, as refeições servem-se, sobretudo, a trabalhadores da zona e a clientes fiéis. Nas salas, a lotação diminuiu e a higienização foi redobrada. As máscaras tapam os sorrisos e escondem a nostalgia das enchentes. Vive-se um dia de cada vez, na esperança de tempos melhores.

Sem certezas quanto ao futuro, no Mar na Brasa, as compras fazem-se com cautela. "Antes, pensava no que é que podia trazer. Agora, penso no que devo trazer", referiu Bruno Pinto, proprietário.