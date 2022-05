Salão Ser Mamã regressa à Exponor nos dias 7 e 8 de maio

JN/Agências Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Salão Ser Mamã, destinado a pais, educadores, bebés e crianças, regressa este fim de semana, nos dias 7 e 8 de maio, à Exponor, em Matosinhos. O evento anual, que decorre entre as 10 e as 20 horas no pavilhão 1, serve de palco para as principais marcas, produtos e serviços da maternidade, infância e primeira infância.

A feira conta, ainda, com várias atividades para toda a família, estando estruturada em nove "praças". Na "praça da saúde", encontram-se exposições de vários serviços relacionados com o parto e a maternidade - como clínicas, hospitais e laboratórios de criopreservação. A "praça do comércio" introduz marcas de moda, decoração e higiene e segurança, e a "praça da família", por sua vez, disponibiliza aos visitantes stands de automóveis, seguradoras e instituições financeiras.

A "praça da educação" apresenta uma seleção de escolas, colégios e infantários, e a "praça dos mimos" inclui modalidades como culinária, bijuteria e decoração - um espaço semelhante ao "mini market", exclusivo para artesãos, pasteleiros e empreendedores caseiros. A "praça dos afetos" é um local reservado à promoção da causa social da feira.

É nas "praças interativas" que acontecem atividades lúdicas como workshops, conferências e experiências, e não podia falta a "praça da diversão" para os mais novos - com insufláveis, ateliês, um mini-teatro, pinturas faciais, palhaços e animadores.

A entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos. Para os adultos e juniores, a entrada diária é de três euros, mediante a apresentação de um vale de desconto que pode ser descarregado no site Ser Mamã. Na bilheteira do Salão Ser Mamã, na Exponor, podem ainda ser adquiridos bilhetes diários sem vale de desconto, por cinco euros, ou para os dois dias, por oito euros.