Segregação dos utentes do Lar do Comércio "peca por ser tardia"

Segundo o vereador da Proteção Civil da Câmara de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, a segregação dos utentes do Lar do Comércio, em Leça do Balio, que está a acontecer na tarde deste domingo peca "por ser tardia".

Depois de várias vistorias realizadas à instituição, e de terem sido detetadas "falhas graves" no lar - nomeadamente o facto de os utentes estarem agrupados três a três em enfermarias, independentemente se estavam ou não infetados com a Covid-19, só neste sábado é que a direção do lar pediu ajuda à Autoridade de Saúde Local.

Na instituição estão, na tarde deste domingo, as quatro corporações do concelho, a separar os utentes infetados dos não infetados.

No Lar do Comércio existem, entre utentes e funcionários, 80 pessoas infetadas.