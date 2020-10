Sem medo do vírus, idosos juntam-se para jogar cartas em Matosinhos

Adriana Castro Hoje às 07:43 Facebook

Velhos amigos juntam-se diariamente para um convívio. Uso de máscara é cumprido, mas distâncias de segurança e desinfeção são esquecida.

O Jardim de Basílio Teles, em Matosinhos, em frente à Câmara, tem sido o lugar de eleição de umas dezenas de idosos para jogarem à sueca, damas e bingo. Apesar de muitos dispensarem o uso de proteção individual, o convívio só não parece estar completamente alheio do contexto atual de pandemias porque a maioria dos elementos usa máscara.

As distâncias de segurança são impossíveis de respeitar dada a elevada concentração de amigos no jardim e a desinfeção das mãos ou dos materiais de jogo são medidas que o grupo não aplica.

"Não somos de estar em casa. Só quando for mesmo proibido é que nós não saomos", atira Manuel Alves, de 81 anos, que frequenta aquele jardim "há mais de 30 anos". "Não temos medo de nada. Então, estamos protegidos", acrescenta.

Jaime Monteiro, 73 anos:​​​​​​​ "Havemos de ter medo de quê? Nós não sabemos se temos, mas usamos máscara e assim estamos à vontade. Enquanto puder, saio sempre à rua." Foto: Igor Martins / Global Imagens

Com a toalha estendida, trazida de casa, Jaime Monteiro, de 73 anos, lança as cartas e brinca: "A gente desinfeta as mãos nas cartas". O parceiro, Constantino Correia, mostra de imediato o pequeno frasco que traz no bolso com álcool. "Quem não morre da doença morre da cura", afirma. "Nos lares, onde devia haver muita saúde, é onde se têm registado mais surtos", atira outro colega do grupo.

O ponto de encontro é sempre o mesmo, depois das 14 horas, e até há quem vá de Pedras Rubras, na Maia, para não perder as disputas. "Isto é um passatempo para a terceira idade. É a vida de reformados. Toda a gente sabe", confessa Jaime, encolhendo os ombros.

Certo é que, com o prolongar do convívio, a sensação de normalidade regressa. Esquece-se a pandemia, as máscaras descem e o vírus parece já ter desaparecido.

A Câmara de Matosinhos, contactada pelo JN, não esclareceu em tempo útil se tem conhecimento da situação.

Sem máscara

Na Rua do Covelo, no Porto, um abrigo em frente a um café é outro dos locais escolhido por outro grupo para passar a tarde a jogar às cartas. Até porque a tarde de ontem ameaçava chuva.

Lá, reuniram-se cerca de oito amigos, de idade já avançada, também a jogar à sueca. Mas, desta vez, poucos eram os que usavam máscara. A par disso, a mesa, para quatro pessoas, não permitia manter as distâncias de segurança.

O proprietário do café garantiu ao JN que o jogo não estava a ser realizado na sua esplanada.