Senhor de Matosinhos bate recorde com dois milhões de visitantes

As festas do Senhor de Matosinhos deste ano receberam cerca de dois milhões de pessoas, tendo sido o recorde de visitantes "na romaria mais antiga do Norte do país".

Segundo o vereador da Cultura da Câmara de Matosinhos, Fernando Rocha, citado num comunicado do Município, "a restauração, a feira e os carrosséis continuam a ser os reis da festa". O autarca realça ainda as alterações dos "perfis de visita" com o passar dos anos, visto que agora "os finais de tarde são pontos fortes, com, por um lado, muitas famílias com crianças pequenas a recorrerem ao parque de diversões, e por outro, pessoas que saem do emprego e vêm às festas petiscar alguma coisa com amigos".

Fernando Rocha acrescenta que uma das novas tendências é a grande afluência à hora de almoço: "Muitas empresas já instituíram a tradição de fazer almoços de equipa no Senhor de Matosinhos".

Com mais de 700 anos, a romaria do Senhor de Matosinhos "tem sabido resistir ao tempo, sempre com um grande carinho por parte da população, assumindo um caráter verdadeiramente intergeracional, pois tanto temos os jovens a assistir aos concertos e a visitar as exposições, como os mais velhos, a assistir à procissão e a comprar na tradicional feira da louça".

Em comunicado a Autarquia refere que nos vários setores de atividades, de acordo com os vendedores, o volume de negócios deste ano superou o de edições anteriores.