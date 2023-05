Senhor de Matosinhos com dezenas de concertos e exposições durante três semanas

JN/Agências Hoje às 08:21 Facebook

A romaria do Senhor de Matosinhos, que se realiza há mais de 700 anos, arranca na sexta-feira e prolonga-se até 11 de junho com dezenas de concertos, exposições, concursos e arruadas, anunciou a câmara, esta terça-feira.

Ao longo das cerca de três semanas de festividades, além das tradicionais tendas de louças, artesanato, comidas, bebidas e divertimentos, as ruas, com iluminações decorativas, vão ser ocupadas por espetáculos de bandas de músicas, ranchos folclóricos ou grupos etnográficos, segundo a programação publicada na página oficial da autarquia.

Entre os vários espetáculos destaca-se o concerto do cantor Fernando Daniel, a 26 de maio, pelas 22 horas nos jardins da Biblioteca Florbela Espanca e, a 11 de junho, o de Sérgio Gordinho, à mesma hora, mas no Teatro Municipal Constantino Nery.

O tradicional fogo-de-artifício acontece a 27 de maio, pelas 00:00.

O principal atrativo destas festas é a devoção ao Senhor de Matosinhos, motivo pelo qual a 28 de maio haverá uma procissão do Bom Jesus de Matosinhos, pelas 16 horas, pelas ruas da cidade em direção ao Monumento do Senhor do Padrão.

A 30 de maio, feriado municipal, realiza-se pelas 11 horas a celebração de uma missa solene do Bom Jesus de Matosinhos, presidida pelo bispo auxiliar do Porto, Pio Alves.

A Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, que nesta ocasião tem os altares artisticamente decorados com flores, poderá ser visitada entre as 9.30 horas e meia-noite.

"Percorra a feira de artesanato, a da louça e as barraquinhas de doces tradicionais, assista à procissão e aprecie a decoração dos altares de flores", convidou a presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, na página oficial de internet.

Por seu lado, o presidente da Associação para a Animação da cidade de Matosinhos e vereador da Cultura, Fernando Rocha, promete diálogo de culturas, música, fogo-de-artifício e alegria.

À semelhança de outros anos, o Metro do Porto vai reforçar a sua operação nos dias da romaria, passando a Linha Azul (A) a contar, nos dias 20 e 21 de maio, com partidas de 15 em 15 minutos nos dois sentidos e em unidades duplas, adiantou a empresa, em comunicado. Já no dia 26 de maio, o reforço começa às 20 horas e dá-se nos mesmos moldes, referiu.

No dia seguinte, dia do fogo-de-artifício, a linha volta a ser reforçada a partir das 12 horas com veículos duplos e passagens de 15 em 15 minutos em cada sentido. Após as 16 horas e até à 1 hora, as partidas fazem-se a cada 10 minutos, acrescentou.

Além disso, a operação estende-se até às 2 horas, retomando-se na última hora, ou seja, entre a uma e as duas horas, as frequências de 15 minutos.

A Metro do Porto salientou ainda que a 28 de maio, dia em que se realiza a procissão, a Linha Azul é reforçada a partir das 12 horas, de 15 em 15 minutos, sendo que entre as 16 e as 21 horas a circulação faz-se de 10 em 10 minutos.

A festividade do Senhor de Matosinhos realiza-se há 700 anos e reúne habitualmente cerca de dois milhões de visitantes, segundo cálculos do município.