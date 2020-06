Situação no Lar do Comércio está "controlada", diz diretora-geral da Saúde

JN/Agências Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A situação no Lar do Comércio, em Matosinhos, distrito do Porto, está "controlada", ainda que persistam "casos ativos" e quatro doentes internados em hospitais, disse hoje a diretora-geral da Saúde.

Na habitual conferência de imprensa diária sobre a pandemia -19, Graça Freitas indicou que a situação na instituição onde morreram 23 utentes com Covid-19 "está controlada pelas autoridades da saúde, pela entidade gestora do lar".

A diretora-geral especificou que quatro utentes do Lar do Comércio continuam internados em hospitais, estando os outros isolados em duas instalações diferentes.

"O número quer de utentes quer de profissionais que está doente está a recuperar bem", adiantou.

Recordando que se trata de "um lar grande, com cerca de 300 utentes e mais 300 funcionários", que "teve, ao longo do tempo, uma situação crítica, com muitos infetados", Graça Freitas realçou que, "neste momento, a situação é considerada estável", estando o surto a evoluir "para o seu fim".

O Ministério Público instaurou um inquérito à atuação do lar, que teve de ser evacuado para desinfeção, obrigando à transferência de utentes para outras instalações.

Também um familiar de uma utente que morreu com Covid-19 apresentou queixa contra a instituição, por alegada prática de vários crimes, e requereu a suspensão de funções dos órgãos sociais.