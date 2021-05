Só a missa solene faz lembrar que dia 25 é Senhor de Matosinhos

Marta Neves Hoje às 17:46 Facebook

A Festa do Senhor de Matosinhos volta este ano a ter uma programação mais curta, concentrada em cinco dias, sem procissão, nem fogo de artifício, mantendo-se como ponto alto a missa solene, no próximo dia 25, às 11 horas - no dia do feriado municipal -, que será presidida pelo bispo auxiliar do Porto, D. Pio Alves.

Tradição que se mantém são os altares devidamente enfeitados para a festa, que poderão ser visitados com circuitos próprios, onde serão respeitados as normas de segurança que a pandeia assim o exige.

Do programa das festas, com um orçamento superior a 50 mil euros, Fernando Rocha, vice-presidente da Câmara, ressalvou ao JN a inauguração da exposição de fotografias e de meia centena de cartazes da festa do Senhor de Matosinhos, no próximo sábado, às 16 horas, em frente ao edifício da autarquia.

Meia hora depois, na Câmara será lançado o livro "Senhor de Matosinhos, cartazes da festa", que contará com Hélder Pacheco, escritor e cronista do JN.

Fernando Rocha contou que uma das particularidades deste lançamento é que esta obra virá a público "25 anos depois" de Hélder Pacheco ter lançado um outro livro sobre a festa.

Também a música acontecerá entre-portas com o concerto de Tiago Nacarato, que trará a Matosinhos Bárbara Tinoco como convidada. O espetáculo, já esgotado, está marcado para a próxima sexta-feira, às 19.30 horas, no Teatro Municipal Constantino Nery.



De acordo ainda com Fernando Rocha, outro dos pontos altos acontecerá no domingo, às 16.30 horas, na galeria municipal, com o lançamento dos livros "A coleção de obras de Arte da Câmara Municipal de Matosinhos", que contará com a presença da autora Laura Castro, atual diretora Regional de Cultura do Norte, e de Raquel Henriques da Silva, diretora do Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira.

De realçar que as obras de arte podem ser vistas em realidade aumentada no átrio da Câmara, na galeria de arte e no Museu da Quinta de Santiago.

De resto, no dia 25, às 15 horas, acontecerá a abertura de uma cascata do Senhor de Matosinhos, no Museu da Quinta de Santiago - feita por um antigo cascataeiro de Leça da Palmeira -, que foi intervencionada e devidamente restaurada.