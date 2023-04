Só hoje já foram resgatadas três pessoas do mar em Matosinhos

Desde janeiro, já foram resgatadas 32 pessoas do mar em Matosinhos, quase tantas como no ano passado, fora da época balnear. Destes salvamentos, 23 foram realizados em três dias. E só esta sexta-feira, até às 13 horas, foram retiradas três pessoas do mar.

É uma equipa de oito pessoas que, durante todo o ano, mantém o Serviço de Salvamento Balnear (SSB) em Matosinhos. Só este ano já foram salvas 32 pessoas do mar, a maioria delas na praia de Matosinhos. Deste número, 23 foram realizados em três dias e só esta sexta-feira, até às 13 horas, foram retiradas três pessoas do mar.

De acordo com a Câmara, responsável pelo SSB, no ano passado foram resgatadas 39 pessoas do mar fora da época balnear e 14 em época balnear.

O calor atípico para a época tem provocado enchentes no areal daquele concelho e, perante a tragédia que esta quinta-feira assolou a praia de Matosinhos, e que terá sido provocada por um agueiro, aquele Município deixa algumas dicas para evitar que tal volte a acontecer.

Como detetar um agueiro?

Para ajudar os banhistas a detetar agueiros que se formam nas praias de Matosinhos, aquela Autarquia aconselha a evitar "águas escuras e profundas, locais onde as ondas quebram menos, uma superfície ondulada cercada por águas calmas, água cor de areia e espumosa que se estende além das ondas e detritos ou algas, com movimento de água significativo".

"Os agueiros nem sempre mostram todos esses sinais ao mesmo tempo. Alguns podem apresentar apenas uma ou duas das características descritas", alerta a Câmara de Matosinhos.

Esta é a explicação do fenómeno: "Quando as ondas se espraiam no areal da praia empurram a água em direção à costa. Uma vez chegada à costa, a massa de água tem que encontrar uma maneira de voltar para o mar, e flui pelos canais mais profundos para longe da costa. Esses canais mais profundos são chamados de agueiros ou correntes de retorno".