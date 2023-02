Subida da taxa dos ossários deixa matosinhenses revoltados

João Nogueira Hoje às 21:24 Facebook

Vários matosinhenses compareceram na reunião pública do executivo municipal, que teve lugar em Guifões, na tarde desta quarta-feira, para contestar o aumento da taxa de utilização dos ossários nos cemitérios municipais, que subiu para o triplo. Queixam-se do desrespeito por parte da Autarquia e dão conta das dificuldades em pagar o valor.

"Eu não consigo pagar este valor. Deixo de comprar medicamentos que preciso para pagar estas despesas. Com decisões destas, ainda nos põem mais de rastos", relatou uma dos presentes, descontente com a medida.

Assegurando que "o aumento não é para gerar receita ao município, mas que se reflete no serviço que é prestado e nas recentes obras", o vice-presidente da Câmara de Matosinhos, Carlos Mouta, afirmou que "os munícipes estavam a pagar valores de uma realidade com mais de dez anos".

Os matosinhenses pagavam 12,98 mensais por ocuparem os ossários nos cemitérios, sendo que este ano passam a pagar 36,50 euros. O valor aplicado aos columbários (para depósitos de cinzas) também aumentou, subindo de 10,28 para 28,50 euros. O acréscimo na fatura aplica-se apenas aos utilizadores do cemitério de Sendim e de S. Mamede de Infesta, onde foram realizadas requalificações.

Como vários residentes expuseram na reunião, a maioria dos utilizadores "já têm uma idade elevada e vive de reformas reduzidas", o que torna o aumento mais "assustador". "Se não cumprirmos o prazo da fatura, somos confrontados com juros. O pagamento devia ser facultativo ou dividido, para dar mais condições às pessoas com dificuldades", declarou um dos queixosos.

Em resposta, o vice-presidente do executivo explicou que "o valor não pode ser parcelado porque a lei apenas permite que isso aconteça em totais superiores a 120 euros, não havendo nenhum instrumento administrativo que permita contrariar isto".

"Foram construídos 288 novos cendrários entre 2020 e 2021 e 351 novos ossários em 2022, ano em que foram recuperados 129 ossários em S. Mamede de Infesta", informou o vice-presidente sobre as obras que estão na base do aumento.

Os munícipes queixaram-se ainda da falta de um aviso prévio. Em nota de esclarecimento enviada ao JN, e conforme noticiado anteriormente, a Autarquia contesta a falta de um aviso à população, dizendo que os munícipes foram "avisados por carta e pelos meios oficiais a que obriga a lei".

O vereador Vasco Pinho, que tem o pelouro da Gestão Financeira e Auditoria, esclareceu que o pagamento vai continuar nos valores anunciados em 2023, mas que vai ser feita uma revisão para que a situação mude no futuro: "Infelizmente não podemos retroagir. Mas vamos rever e talvez nos próximos anos reconsiderar o valor".

Rebatendo as críticas de que a medida era exclusiva do território matosinhense, Vasco Pinho esclareceu que o mesmo aconteceu nos municípios vizinhos: "Não fomos diferentes do Porto. Só que lá o aumento foi gradual ao longo dos anos. Em Matosinhos não aconteceu isso", acrescentou, rebatendo as críticas.

"Uma vez que há investimento e a taxa aumenta pelo serviço prestado, acho que a Câmara devia passar a ser responsável pelos frequentes roubos de floreiras que nos trazem tanto prejuízo", propôs um dos intervenientes.

O vice-presidente informou que vão procurar uma forma de atenuar as quantias cobradas e, nesse sentido, levar uma proposta a reunião do executivo.