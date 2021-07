Terreno de hotel na praia da Memória é "área de proteção"

Adriana Castro Hoje às 10:31 Facebook

Está classificado como "área de proteção do litoral" o terreno onde começou a ser construído um hotel, na praia da Memória, em Perafita, Matosinhos.

O local pertence à categoria de "dunas costeiras litorais", para onde o anterior Plano Diretor Municipal (PDM) previa uma área de "equipamento turístico", aprovando o protejo de um hotel de quatro estrelas. A estrutura de betão, com dois andares, permanece no local.

A carta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN), já alterada no âmbito da revisão do PDM, e aprovada de novo em novembro do ano passado pela Comissão e Coordenação de Desenvolvimento do Norte (CCDR-N), pode ser consultada na plataforma "Urbanismo Digital", lançada esta semana pela Autarquia, onde estão disponíveis as plantas de ordenamento.