Torre de 21 andares marca revolução em Leça da Palmeira

Projeto que vai mudar zona em frente à Exponor arranca este mês com a Flower Tower. Mais três torres, novos edifícios para habitação, comércio e hotel vão ali nascer.

Com a construção da Flower Tower, uma torre de 21 pisos, na Avenida Dr. António Macedo, investimento de 25 milhões de euros com início previsto ainda para este mês, arranca aquela que será a ponta do iceberg de uma revolução urbanística em Leça da Palmeira, Matosinhos.

Nos lotes ainda vazios, em frente à Exponor, outrora ocupados pela Facar, prepara-se para nascer uma "minicidade", alicerçada em quatro torres de habitação. Está previsto viverem cerca de 350 habitantes em cada uma. A Flower Tower deve ficar pronta em 2023.