Trabalhadores da refinaria marcam caravana automóvel e plenário na rua

Miguel Amorim Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Os sindicatos dos trabalhadores da refinaria de Matosinhos, que a Galp quer encerrar, anunciaram, esta quinta-feira, a organização de uma caravana automóvel de protesto para o dia 12, que terminará junto à Câmara Municipal, onde será realizado um plenário na rua.

"No seguimento das decisões do plenário de trabalhadores da refinaria do Porto da Petrogal, o SITE Norte e o Sicop anunciaram a realização de ações de luta, com expressão pública, no próximo dia 12, terça-feira", é referido em comunicado.

"Às 15 horas deverá sair de junto da refinaria, em Leça da Palmeira, uma caravana de motociclos e automóveis, em direção aos Paços do Concelho de Matosinhos", acrescenta.

Na Câmara Municipal, "onde a caravana chegará cerca das 16 horas, vai realizar-se um plenário de trabalhadores".

É reiterado que "os trabalhadores exigem à administração da Galp e ao Governo do PS a reversão da decisão de encerramento" da refinaria.

"Defende-se, pelo contrário, o investimento em alternativas sustentáveis, em paralelo com a atividade existente, no caminho da transição energética justa e socialmente sustentável", é reiterado.

Sublinhando que "a refinaria do Porto é essencial para o desenvolvimento da região e para a soberania do país, insiste-se que a Petrogal deve ser colocada ao serviço dos portugueses e de Portugal e não do grande capital".