Tráfego em Matosinhos cresceu 4,5% num ano

Marisa Silva Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Registou-se um aumento em relação a novembro de 2018. A Circunvalação e a Rotunda AEP estão entre as zonas mais críticas.

Só na primeira quinzena de novembro, o tráfego em Matosinhos registou um aumento de 4,5% face a igual período de 2018. A Circunvalação e o centro da cidade são dois dos pontos negros. A A28, a Rotunda AEP, a Via Norte e a A4 são outas zonas críticas, com o movimento a intensificar-se para entrar e sair do concelho. Melhorar a A28 e reativar a linha ferroviária de Leixões contribuiriam para melhorar a mobilidade.

Ir a pé do centro da cidade até à Escola Secundária Gonçalves Zarco demora oito minutos. De carro, em hora de ponta, é o dobro. As contas são de Guilherme Dias, morador na Rua Afonso Cordeiro, que faz o trajeto para apanhar a filha na escola. Nos dias em que vai buscar a mulher à Universidade Fernando Pessoa, há que passar a tormenta da Circunvalação: "Se houver um acidente, acabou. A minha mulher já ficou à espera mais de 40 minutos".