Três dias de orquídeas na Exponor

São três dias de festa para os amantes das flores. A 12.ª Exposição / Venda Internacional de Orquídeas do Porto começa nesta sexta-feira e prolonga-se até domingo, na Exponor, em Leça da Palmeira, Matosinhos.

A mostra conta com a presença de produtores oriundos de continentes como a Ásia ou a América do Sul, que vão dar ao público a possibilidade de contemplar as suas coleções privadas. "Uma oportunidade única de admirar, em todo o seu esplendor, orquídeas espécie em flor", refere a Associação Portuguesa de Orquidofilia (APO), responsável pela organização.

Como nas edições anteriores, haverá bancas com tillandsias, bromélias e catos; porém, a novidade deste ano é um expositor com terrários enfeitados com orquídeas miniatura, havendo alguns disponíveis para venda. O programa da iniciativa inclui palestras, de forma a descobrir mais sobre o cultivo de orquídeas.

A presidente da APO, Graziela Meister, sublinha que é "uma oportunidade extraordinária de ver orquídeas raras na sua plena floração". De modo a manter o rigor na avaliação das plantas existirá um painel de jurados especialistas que, de acordo com um modelo "Ribbon Judging - Best In Show", decidirá a atribuição prémios.

A entrada na exposição custa cinco euros por pessoa, sendo gratuita para os sócios da APO com as quotas em dia. Há a possibilidade de comprar bilhetes de três dias a um custo unitário de dez euros.