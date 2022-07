Troço a troço, o rio Leça começa a ser devolvido à comunidade

Primeira fase da requalificação do corredor verde, com 5,5 quilómetros, entre a Ponte de Moreira e a Ponte da Pedra, no concelho de Matosinhos, é inaugurada no sábado.

Slide, rappel, insufláveis, carros de pedais, aulas de fitness, passeios de bicicleta e uma prova de orientação de iniciação farão parte do programa de inauguração da primeira fase do Corredor Verde do Leça marcado para amanhã. Ao concluir uma obra, orçada em 7,5 milhões de euros, Matosinhos coloca-se na frente dos municípios que assumiram o compromisso de devolver à comunidade que ainda há poucos anos era considerado o rio mais poluído da Europa.

Esta primeira fase da empreitada de construção corresponde ao troço entre a Ponte de Moreira e a Ponte da Pedra, com ligação a Picoutos. "Esta fase está concluída com 5,5 km requalificados no município de Matosinhos, mas o trabalho está a correr paralelamente noutros concelhos, o que só nos estimula para as próximas fases do projeto", explicou ao JN a presidente do município, Luísa Salgueiro. "A obra que inauguramos agora tem um valor inigualável para o concelho e para a região e encerra em si um conjunto de valores fundamentais para o nosso futuro coletivo. São eles a cooperação entre os vários municípios atravessados pelo rio Leça e a vontade de devolver à comunidade um rio que, não há muito tempo, foi considerado o rio mais poluído da Europa", acrescenta.