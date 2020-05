Trotinetas e bicicletas elétricas partilhadas de volta às ruas de Matosinhos

Célia Soares Hoje às 11:55 Facebook

A partir de amanhã, as trotinetas e bicicletas elétricas partilhadas estarão de volta às ruas do concelho de Matosinhos. Mas, agora com uma novidade: Os utilizadores podem deixar os veículos em qualquer local

A informação foi avançada pela Câmara de Matosinhos, que pretende "promover a utilização dos modos de deslocação suaves". Devido à pandemia, a iniciativa vai realizar-se com alguma contenção, sendo inicialmente disponibilizadas 50 trotinetas e 30 bicicletas.

Os veículos, que de acordo com a Autarquia serão "higienizados diariamente", poderão ser encontrados entre o Jardim Basílio Teles e a marginal de Matosinhos. Sendo que a Hive, empresa responsável pelo projeto, criou, através de uma aplicação, uma "doca virtual". Desse modo, os utilizadores podem deixar as trotinetas e bicicletas elétricas "no local que lhes for mais conveniente".

Ainda assim, apesar de não haver uma localização específica para o aparcamento dos veículos, o Município apela a que "o estacionamento seja feito de forma a não criar dificuldades de utilização da via pública".