Túnel de acesso à A28 em Matosinhos abre na sexta-feira à circulação

O túnel de ligação da Avenida Calouste Gulbenkian à Autoestrada 28 (A28), em Matosinhos, obra que teve um investimento de 1,6 milhões de euros e que era reclamada desde 1998, será inaugurado na sexta-feira, anunciou esta quinta-feira a câmara.

Integrando a estratégia de mobilidade da autarquia, no distrito do Porto, este túnel é "fundamental para aliviar a forte sobrecarga daquele troço da rede viária", refere a presidente, Luísa Salgueiro, citada em comunicado, e a cargo de quem estará a inauguração da empreitada.

Esta obra era reclamada desde 1998, altura em que se instalou na Senhora da Hora, cidade do concelho, o "maior centro comercial da região" - NorteShopping que, embora tenha atraído mais emprego e investimento, causou mais pressão sobre a mobilidade, sublinha.

Esta foi a conclusão do Estudo de Tráfego que o centro comercial encomendou a propósito da sua ampliação.

"Por considerar a ampliação do centro comercial uma oportunidade única para resolver um problema de mobilidade com mais de 20 anos, a Câmara de Matosinhos celebrou, em dezembro de 2016, um contrato com a Norteshopping - Centro Comercial, S.A., e a Urbisedas - Imobiliária das Sedas S.A para a execução de um túnel de ligação da saída do NorteShopping à A28, no sentido norte/sul, com entrada na Avenida Calouste Gulbenkian, em frente ao Continente, e saída na A28 a jusante da bomba de gasolina", explica a câmara.

A empreitada, lançada em maio de 2019, foi inteiramente suportada pelo NorteShopping e acompanhada por uma equipa técnica da autarquia.

Além do túnel, a obra envolveu o reperfilamento da Avenida Calouste Gulbenkian e de passeios e faixa de rodagem, assim como a construção de passadeiras sobrelevadas para permitir a redução de velocidade nos dois sentidos da avenida e melhorar, assim, a segurança dos peões.

A câmara revelou que foram ainda realizados trabalhos de quase 90 mil euros nas traseiras do posto de abastecimento de combustíveis.

Com um prazo de execução de seis meses, a intervenção acabou por demorar cerca de um ano devido às más condições atmosféricas e outros imprevistos, designadamente substituição do coletor público de drenagem de águas pluviais e reforço do pavimento com aplicação de grelhas em fibra de vidro, vincou.

Na nota, Luísa Salgueiro lembra que, além do túnel que agora abre à circulação, está prevista uma passagem superior à A28, ligando a Zona do Estádio do Mar à Senhora da Hora, assim como uma ligação da A28 à rotunda da feira da Senhora da Hora.