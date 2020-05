Túnel de ligação do NorteShopping à A28 está pronto mas não se sabe quando abre

Marta Neves Hoje às 11:23 Facebook

Há mais de 20 anos que é esperada uma ligação direta da Senhora da Hora à A28, tendo em conta que a rotunda da AEP está sempre um caos e a Circunvalação permanentemente congestionada. Mas agora que a obra do túnel, na Avenida Calouste Gulbenkian, está pronta há semanas não se percebe qual a razão para a via permanecer encerrada.

Contactada fonte oficial do NorteShopping, responsável pela empreitada, respondeu que "a data de abertura do túnel será definida pela Câmara de Matosinhos, assim que a obra terminar. E de facto, a empreitada já acabou. Tanto que até a sinalética que indica a entrada na A28 já foi colocada, apesar de continuar tapada. E também já houve tempo para as paredes de entrada do túnel serem grafitadas.

Ainda assim, fonte da Câmara de Matosinhos referiu que "ainda não há data" para abrir a nova entrada na via rápida. Via essa que surge paralela à já existente, com entrada pelo parque de estacionamento do hipermercado e que termina por trás da bomba de gasolina.