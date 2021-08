Uma casa assente em energias limpas e que roda como um girassol

Diana Teixeira Hoje às 13:51 Facebook

Edifício ligado a sistemas de inteligência artificial está aberto a visitas em Matosinhos. Tem cinco postos para carregar veículos elétricos.

"Venha a Matosinhos experienciar o habitar do futuro enquanto carrega o seu carro elétrico e desfruta de um conjunto de serviços" - é esta a mensagem que se ouve ao entrar na "casa inteligente" instalada em Matosinhos. Uma casa que gira em função do sol, assente em energia verde e ligada a sistemas de inteligência artificial. A também designada "casa do futuro" está de portas abertas ao público na Rua de Goa.

Trata-se da primeira Smart Store in Motion da Iberdrola, que surge na Casa em Movimento, projeto do arquiteto Manuel Vieira Lopes. Funciona com tecnologia 100% portuguesa patenteada em 77 países.