Viaduto em Matosinhos não avança e deixa moradores "encurralados"

Infraestruturas de Portugal chumbou projeto da Câmara de Matosinhos para o futuro viaduto que atravessará a A28. Empreitada foi interrompida e quem sofre são os residentes, que têm os acessos cortados.

Em causa está o futuro viaduto que atravessará a A28, em Matosinhos. A obra de ligação entre a Barranha e a Cruz de Pau (Senhora da Hora) começou, mas foi interrompida. A Câmara de Matosinhos apresentou à Infraestruturas de Portugal (IP) um projeto de condicionamento da A28, para o tempo da empreitada, mas teve um parecer desfavorável. Enquanto dura o impasse, quem sofre são os moradores da zona envolvente do Estádio do Mar, que ficaram com os acessos cortados. "Estamos encurralados", desabafou, entristecido, António Alves.

"Fui à Câmara duas ou três vezes. Entretanto, recebi uma carta. Vamos ter de aguardar durante cerca de três anos até a obra terminar", adiantou António Alves. O atraso já leva vários meses, após os trabalhos terem sido suspensos no ano passado.