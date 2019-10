"Vícios de caráter administrativo" motivam denúncia à PGR sobre hotel na Memória

Adriana Castro Hoje às 17:07 Facebook

Uma denúncia sobre a legalização para construir um hotel na praia da Memória em Perafita, Matosinhos, chegou esta tarde à Procuradoria-Geral da República. Os trabalhos estão suspensos enquanto decorrem processos de negociação entre o Ministério do Ambiente e o promotor do imóvel.

A queixa chegou esta tarde à Procuradoria-Geral da República, assinada pelo ativista Humberto Silva, que questiona o processo de licenciamento com base em vários documentos "que sugerem que naquela zona não deveria estar a ser construído este, nem qualquer outro edifício".

A primeira exposição do fundador da ADERE - Associação de Defesa do Ambiente Década Reversível, é uma carta da Comisssão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) que, em 2005, em resposta a um morador que tinha pedido esclarecimentos sobre a possibilidade de construção no terreno onde está agora montado o estaleiro da obra do hotel - a cerca de 100 metros do mar -, dava conta que "a alteração da morfologia do solo" era proibida.

"Um documento de alteração ao Plano de Ordenamento de Orla Costeira (POOC) Caminha-Espinho, em 2007, denominado 'Planta de Condicionantes', demonstra que o terreno em questão estava inserido em 'faixa de proteção' ", expõe a denúncia de Humberto Silva. Um novo documento do POOC, de 2018, acrescenta o ativista, sustenta o documento anterior, referindo que o local onde está a ser construído o hotel está inserido em faixa de proteção.

No final da denúncia à Procuradoria-Geral da República, a que o JN teve acesso, Humberto Silva pede que sejam "tomadas as providências que legalmente se impõem", não descartando a possibilidade de a "dita construção sofrer de vícios de caráter administrativo".

Em resposta ao JN, a CCDR-N justificou, na semana passada, a mudança de posição que tinha tomado em 2005, afirmando que "o projeto está previsto na carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) de Matosinhos, aprovada com base no POOC de 1999 (em revisão, mas ainda em vigor)". A mesma entidade diz ainda que, inicialmente, além do hotel, previa-se a construção de apoios de praia. Só depois do plano ter sido reformulado e os apoios terem sido retirados foi dado parecer favorável, a 13 de fevereiro de 2017. Isto porque, "nesse local, apenas podiam ser executados projetos enquadráveis no fim para o qual a área de exclusão à REN se destinava, ou seja, um hotel".

No entanto, "o local continua a integrar áreas da REN, delimitadas pela tipologia "zonas costeiras" da carta da REN em vigor. Sucede que, naquele local em concreto, foi excluída uma área destinada à execução do equipamento turístico". Em janeiro de 2018, o empreendimento recebeu o título de "utilidade turística" pela Secretaria de Estado do Turismo.

O projeto para o "Memória Talasso Hotel Apartamentos" foi aprovado em junho de 2017, quando Eduardo Pinheiro assumia a presidência da Câmara de Matosinhos, depois do anterior presidente, Guilherme Pinto, ter morrido em janeiro desse ano. Terá sido, portanto, o socialista, que assume agora funções como Secretário de Estado da Mobilidade no Ministério do Ambiente, a dar o aval final para a construção do hotel, já depois de terem sido apresentados os pareceres favoráveis de todas as entidades competentes.

Os trabalhos começaram em setembro, cerca de um mês depois de ter entrado em vigor o novo Plano Diretor Municipal (PDM) de Matosinhos. Com o novo documento, a Autarquia afirma que, naquele local, "deixou de estar prevista qualquer possibilidade de construção, dado que mesmo considerando a importância de equipamentos hoteleiros para o concelho, esse interesse não se deverá sobrepor à necessária salvaguarda da nossa costa".

Neste momento os trabalhos estão suspensos enquanto decorrem negociações entre o Ministério do Ambiente e o promotor do imóvel para que seja encontrada "uma solução alternativa". Durante as reuniões, a Câmara de Matosinhos tem servido de mediadora. O Ministério do Ambiente tem em cima da mesa várias hipóteses, tais como a expropriação do terreno, a relocalização do empreendimento turístico, entre outras.