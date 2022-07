Visitas gratuitas a caravela em Matosinhos

Beatriz Lima Hoje às 11:52 Facebook

A Caravela Vera Cruz, réplica das embarcações mais significativas da época dos Descobrimentos, vai estar em Matosinhos entre esta quinta-feira e dia 14, ficando aberta a visitas gratuitas na Marina Porto Atlântico de Leixões.

A iniciativa do Clube Vela Atlântico visa celebrar os 500 anos da primeira circum-navegação pelo mundo e homenagear Fernão de Magalhães. A proposta foi da Confraria Europeia da Vela e tem o apoio da Frente Atlântica, constituída pelos municípios de Matosinhos, Porto e Gaia.

Esta não é a primeira vez que a caravela está em Matosinhos. No passado mês de junho, participou no cruzeiro inaugural do Caminho Marítimo de Santiago.

Nas visitas à embarcação, será possível ficar a par das técnicas de navegação, conhecer as rotas comerciais e de exploração marítimas e o dia-a-dia na caravela.

O horário das visitas será das 10 às 13 horas e das 14 às 20 horas, de segunda a quinta; e das 10 às 13 horas e das 14 às 22 horas, de sexta-feira a domingo.

As visitas de grupo deverão ser agendadas através do email geral@aporvela.pt.