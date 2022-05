Multidão invadiu as principais artérias onde decorre a festa, saudosa que estava depois de dois anos de pandemia. Preço das farturas aumentou.

"Voltar ao Senhor de Matosinhos é maravilhoso! Sobretudo com as crianças que gostam de andar em todos os divertimentos", contou ao JN Ana Pinto, 44 anos, não escondendo também ela o entusiasmo de poder regressar à festa. Neste primeiro domingo da romaria, foram milhares aqueles que encheram as ruas de Matosinhos.



Junto aos divertimentos dos mais pequenos, a fila para O Mário das Farturas nem chegava a ter momentos mortos. Sem mãos a medir para os pedidos, Maria Taveira, de Santa Marta de Penaguião, e com o negócio há 39 anos, falou emocionada do que significava estar de volta à festa: "Os dois anos de pandemia foram tão maus, sem trabalho. Vimo-nos aflitos com 14 funcionários. Ao menos agora já consigo aliviar a cabeça".



Com a subida do preço do óleo "para o triplo" e das restantes matérias-primas, como farinha, a comerciante explicou que houve necessidade "de subir um bocadinho" o preço das farturas. A dúzia "que antes custava oito euros subiu para os 12", mas ninguém sai do Senhor de Matosinhos sem, pelo menos, provar uma.



Radiante andava também Íris Rocha, 33 anos, acompanhada pelo marido e pela filha, Clara, 15 meses. "O tempo não está grande coisa, então decidimos vir ao Senhor de Matosinhos. A Clarinha está a adorar, porque para ela é tudo giro e novidade".



Na feira da louça, Ilda Gomes, 62 anos, de Barcelos, não escondia a satisfação de estar de volta com o negócio. "O meu marido já vem para o Senhor de Matosinhos há 68 anos, talvez ainda dentro da barriga da mãe, e eu com ele já venho há 38". E acrescentou: "Depois de dois anos parados, é bom estar de volta", frisou.



E com tanta gente na festa, houve mesmo necessidade da Metro colocar seguranças junto à linha a fim de se evitarem eventuais atropelamentos.