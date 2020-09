Aluno da Secundária de Paços de Ferreira tem covid-19

Mónica Ferreira Hoje às 12:21 Facebook

Foi diagnosticado um caso positivo de covid-19 entre os alunos da Escola Secundária de Paços de Ferreira. Alguns colegas de turma, considerados contactos próximos e de "alto risco" foram colocados em isolamento profilático até ao dia 6 de outubro.

Os colegas do aluno que testou positivo para o novo coronavírus ficam sujeitos a "vigilância ativa", regularmente contactados por telefone por um profissional de saúde para averiguar a sintomatologia.

Devido a este caso identificado naquele estabelecimento de ensino, a restante comunidade educativa ficou "em vigilância passiva", ou seja, "em automonitorização diária dos sintomas da covid-19, devendo estar atentos à sintomatologia que possa estar relacionada com a doença", explicaram em comunicado as Autoridades de Saúde do ACeS Tâmega III - Vale do Sousa Norte.