Alunos saem da sala após professor falar do peito de aluna em Paços de Ferreira

Direção da Secundária de Paços de Ferreira abriu processo de averiguações ao incidente na aula do 11º ano.

A direção da Escola Secundária de Paços de Ferreira está a averiguar alegados comentários impróprios que um professor teceu sobre uma aluna e que levaram a que vários alunos da turma, indignados com a situação, abandonassem a sala de aula.

Ao que o Jornal de Notícias apurou junto de vários alunos, o caso ocorreu na manhã de ontem, quinta-feira, durante uma aula de uma turma do 11.º ano da Escola Secundária de Paços de Ferreira, quando o professor que lecionava a disciplina terá dirigido comentários impróprios de cariz físico a uma das suas alunas, nomeadamente sobre o peito. Perante a conduta do docente e indignados com a situação de que a colega estava a ser alvo, vários alunos da turma abandonaram a sala de aula.