Atropelamento e fuga deixa homem em estado grave em Paços de Ferreira

Um homem de 69 anos ficou ferido com gravidade depois de ter sido atropelado, na manhã desta quinta-feira, em Meixomil, no concelho de Paços de Ferreira. O condutor envolvido no acidente pôs-se em fuga.

O acidente aconteceu pelas 7.12 horas, na Rua do Salão Paroquial de Meixomil quando uma viatura ligeira colheu o idoso, que sofreu ferimentos graves.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Depois do atropelamento, o condutor pôs-se em fuga e está agora a ser procurado pelas autoridades.