Bombeiros combatem incêndio de grandes dimensões junto à cadeia de Paços de Ferreira

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir uma zona de mato na freguesia de Seroa, em Paços de Ferreira, junto ao Estabelecimento Prisional, aproximando-se de várias fábricas da zona industrial de Seroa.

O fogo agora ativo em Paços de Ferreira começou esta sexta-feira na Serra de Valongo, tendo reacendido no sábado.

A intensidade das chamas, aliada às altas temperaturas que se fizeram sentir durante o dia, fizeram com que o incêndio se alastrasse à Serra da Agrela, pertencente ao concelho de Santo Tirso e passasse a Estrada Nacional que liga a Agrela a Paços de Ferreira, estando agora no concelho pacense, muito próximas de fábricas.

"As chamas estão a consumir uma zona de mato e os bombeiros estão a proteger as fábricas, que não estão em risco, apesar as chamas estarem muito próximas", explicou ao JN Rui Barbosa, presidente da Junta de Freguesia de Seroa. Segundo o autarca, esta é uma zona essencialmente industrial, não havendo habitações próximas do incêndio.

As chamas estão a ser combatidas por mais de duas centenas de operacionais, apoiados por 65 viaturas.