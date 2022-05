Câmara de Paços de Ferreira condenada a pagar milhões a concessionária de água

Decisão é relativa a um pedido de indemnização por perda de receitas. Município vai recorrer.

O Tribunal Arbitral condenou a Câmara de Paços de Ferreira a pagar uma indemnização à Águas de Paços de Ferreira (AdPF). Em causa está o pagamento de 3,3 milhões de euros relativos à perda de receitas provocada por uma redução do tarifário de água realizada pela Autarquia entre 2017 e 2019. A esse valor, apurou o JN, podem somar-se mais cerca de 60 milhões de euros pela perda de receitas estimada até ao final da concessão, em 2039. O Município vai recorrer e nega parte destes valores. Mas a concessionária de água e saneamento confirma que pode haver "uma compensação para o período posterior, ainda a apurar em liquidação de sentença, a partir do valor absoluto de 75,3 milhões de euros".

Recorde-se que, esta semana, a Autarquia pacense anunciou que ia avançar com a rescisão do contrato com a concessionária por "justa causa".