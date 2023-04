Capital do Móvel quer marceneiros e "pilotos de avião"

Fernanda Pinto Hoje às 10:43 Facebook

Operação de charme nas escolas de Paços de Ferreira visa captar mão de obra para indústria cada vez mais tecnológica.

Não há números, mas há certezas. Falta mão de obra, sobretudo especializada, nas empresas de mobiliário de Paços de Ferreira. E não basta só olhar à realidade atual, é também preciso pensar nos trabalhadores do futuro. Para isso, e para sensibilizar para a importância do valor do tecido empresarial do concelho e da marca Capital do Móvel, desmistificando esta indústria e mostrando que está mais moderna e mais bem remunerada, entre outras medidas, está a ser dinamizado, no âmbito do Ano Municipal da Economia, o projeto "A Indústria na Minha Terra", junto de 2500 alunos, do 9.º ao 12.º ano.

É que estas empresas, no futuro, vão precisar de "pilotos de avião" e não só de marceneiros, afirmou Patrícia Castro, nas primeiras sessões, na Escola Profissional Vértice. Segundo a coordenadora do Ano Municipal da Economia, promovido pela Câmara para 2023, sete em cada 10 pessoas do concelho trabalham na indústria, na maioria dos casos do mobiliário e têxtil. As fábricas "já não são feias, cinzentas e cheias de serrim", mas cada vez "mais tecnológicas" e já começam a produzir mobiliário inteligente, sendo que o futuro destas empresas se vai fazer de outras profissões, mais qualificadas, algumas ainda nem inventadas, referiu aos jovens.