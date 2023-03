Concurso para obras na ETAR de Arreigada "a breve prazo"

A garantia é dada pela Câmara de Paços de Ferreira, referindo que Agência Portuguesa de Ambiente e Ministério dizem que financiamento está "assegurado".

A "muito breve prazo", será lançado concurso para realizar "as obras necessárias" na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Arreigada, avança a Câmara de Paços de Ferreira. "O ministro do Ambiente e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) garantem que será assegurado o financiamento necessário e justificado para a intervenção. A indicação é de que será assegurado com recurso ao PT 2030", respondeu a Autarquia à Lusa.

Em causa está uma nova ampliação nesta ETAR, que continua a fazer um tratamento de esgotos deficitário, apesar de ter sido requalificada com um investimento de 5,1 milhões de euros. Mesmo depois da obra concluída, o equipamento nunca funcionou a 100%. Os autarcas de Paços de Ferreira e Paredes já tinham reconhecido que o investimento feito foi "insuficiente" e que iriam reivindicar uma nova ampliação, na ordem dos 15 milhões de euros", para resolver o problema das descargas no rio Ferreira, que afetam sobretudo a freguesia de Lordelo, em Paredes.

Segundo a Lusa, a Câmara pacense reiterou que os resultados da obra recentemente realizada "não foram os desejados" e que as responsabilidades pelo não funcionamento da ETAR serão apuradas "em ação judicial que o Município se encontra a ultimar".

Esta semana, numa conferência organizada pelo JN em colaboração com a Área Metropolitana do Porto, o presidente da Junta de Freguesia de Lordelo, Nuno Serra, interpelou o vice-presidente da APA e apelou à resolução deste problema ambiental que transformou a freguesia num "esgoto a céu aberto", apontando que a obra realizada só "piorou" a situação, havendo agora um tratamento "entre os 20 e os 30%".

Em resposta, o vice-presidente da APA, Pimenta Machado, deixou claro que esta ETAR é da "única e exclusiva responsabilidade do Município" de Paços de Ferreira. "A APA apenas tem de fiscalizar", o que tem acontecido, tendo mesmo avançado um processo de contraordenação, que está em tribunal. "Mas isso não resolve o problema", assumiu.