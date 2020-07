Mais quatro casos de covid-19 encerram Câmara de Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 10:01 Facebook

O edifício da Câmara Municipal de Paços de Ferreira não abriu portas esta quarta-feira, depois de terem sido identificados novos casos de coronavírus entre os funcionários.

Depois de ter anunciado um caso positivo de coronavírus entre os colaboradores, que levou à realização de testes de despistagem nos restantes, o edifício dos paços do concelho e os serviços da Câmara Municipal foram encerrados. Nos testes realizados aos colaboradores foram detetados mais quatro casos positivos, aguardando-se ainda o resultado dos restantes.

"A Autoridade de Saúde Pública Local, em articulação com a Câmara Municipal, face à situação descrita, decidiu pelo encerramento temporário do edifício sede do Município, encontrando-se todos os colaboradores em isolamento obrigatório, para os que foram testados positivos e isolamento profilático para os demais", afirmou a autarquia e comunicado.

Durante os próximos dias, o município dará nota da evolução da situação, garantindo "aos munícipes toda a ajuda e colaboração necessária, sobretudo num momento tão complexo e difícil que o concelho, o país e o mundo atravessam".