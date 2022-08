Dois trabalhadores feridos em explosão de pólvora em pedreira de Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 14:58, atualizado às 15:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois trabalhadores sofreram queimaduras ligeiras na sequência de uma explosão de pólvora, numa pedreira, em Sanfins, no concelho de Paços de Ferreira.

Ao que o JN apurou, o acidente ocorreu ao início da manhã desta quinta-feira, durante uma operação de tiro com pólvora. Depois do rebentamento, deu-se uma pequena explosão com restos de pólvora que estavam no buraco, que fez com que os dois homens fossem projetados, caindo de uma altura de cerca de três metros.

Os trabalhadores, de 25 e 37 anos, foram ainda atingidos pela pólvora, tendo sofrido queimaduras ligeiras. Foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Freamunde - que mobilizaram para o local quatro elementos apoiados por dois veículos - e transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. Um dos feridos foi entretanto transferido para a unidade de queimados do Hospital de São João, no Porto..

No local esteve ainda a GNR de Freamunde e foi acionada uma brigada de minas e armadilhas para assegurar a inexistência de pólvora no local onde se deu o acidente.