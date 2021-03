Em poucas horas, três viaturas arderam em Paços de Ferreira

Hoje às 12:33 Facebook

Três viaturas arderam em Paços de Ferreira, com intervalo de poucas horas, nas freguesias de Carvalhosa e Penamaior.

O primeiro alerta foi dado durante a madrugada, na freguesia de Carvalhosa, para um incêndio em duas carrinhas de mercadorias ligeiras, que se encontravam estacionadas na Rua da Boavista, em Carvalhosa.

Já pouco depois das 10.30 horas da manhã, um outro incêndio destruiu um camião de mercadorias, desta feita na Rua do Giestal, em Penamaior.

Em ambas as ocorrências as chamas foram combatidas pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e uma patrulha da GNR esteve no local. Em Carvalhosa esteve ainda a Polícia Judiciária.

As circunstâncias dos incêndios estão a ser investigadas pelas autoridades policiais.