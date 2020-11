Empresários da hotelaria e restauração de Paços de Ferreira em protesto

Mónica Ferreira Hoje às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Duzentas e cinquenta pessoas, em representação de 120 espaços comerciais da hotelaria e restauração de Paços de Ferreira, reuniram-se na manhã desta quarta-feira, em protesto contra as medidas impostas pelo Governo ao setor, na sequência do Estado de emergência que vigora no país.

Assim, no passeio em frente à Câmara Municipal de Paços de Ferreira, os manifestantes colocaram uma cadeira por cada um dos estabelecimentos envolvidos no protesto. "Lutamos porque não aceitamos", escreveram nos cartazes, que acompanham o protesto, que exige medidas que não sejam penalizadoras para o setor.