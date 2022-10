Fundos europeus e mobilidade sustentável debatidos em Paços de Ferreira

JN Hoje às 11:16 Facebook

Twitter

Partilhar

"Fundos e Mobilidade Sustentável" é o tema de uma conferência que decorrerá, no dia 4 de novembro, nas instalações da Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF). Serão discutidos os fundos europeus atribuíveis a projetos de descarbonização e frotas eficientes e realizados test-drives a viaturas elétricas e híbridas plug-in.

A iniciativa, que tem o apoio da Sociedade Comercial C. Santos, começa a partir das 10 horas, com curtos test-drives a viaturas elétricas e plug-in da Mercedes-Benz. À tarde, pelas 16 horas, começa a conferência "Fundos e Mobilidade Sustentável", que reunirá vários especialistas para discutirem fundos europeus para projetos relacionados com a descarbonização e as vantagens dos veículos elétricos e híbridos plug-in para as empresas em termos fiscais e de custos de utilização.

A primeira apresentação trará informações sobre o novo programa de fundos europeus em matéria de projetos verdes. Seguir-se-á a análise à proposta do Orçamento do Estado para 2023 em termos das principais vantagens para a utilização de automóveis elétricos e híbridos plug-in nas frotas empresariais.

PUB

Após as sessões, decorrerá uma mesa-redonda, estando confirmada a presença de representantes da Cleanwatts (empresa especializada em software de gestão de energia renovável, que está a instalar paneis solares na AEPF) e da UVE (Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos), além da Sociedade Comercial C. Santos e da AEPF.

Descarbonização e economia

Segundo a presidente da AEPF, Ana Rita Pacheco, "a transição digital e a descarbonização são fatores cruciais para a competitividade presente e futura da economia" e a associação pretende "ser um apoio aos associados na busca de melhor informação e ferramentas para poderem adaptar os seus processos".

"A expectativa é de que os empresários possam obter na conferência informações importantes em termos de melhorias ambientais e redução de custos operacionais", afirmou Ana Rita Pacheco.

Para a diretora de marketing da Sociedade Comercial C. Santos, Ana Bolina, "a mobilidade de colaboradores e de mercadorias tem impacto orçamental nas empresas" e o recurso a veículos com menores custos de utilização e vantagens fiscais "é, por isso, um fator de competitividade"

"A sustentabilidade, nas suas várias dimensões, é, cada vez mais, relevante na atividade económica. Acreditamos que esta conferência poderá aumentar a informação aos empresários nesta matéria", concluiu Ana Bolina.