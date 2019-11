Homem de 39 anos morre durante passeio de bicicleta com os amigos

Mónica Ferreira Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 39 anos morreu, na manhã deste domingo, vítima de doença súbita, durante um passeio de bicicleta com um grupo de amigos.

Arménio Barbosa tinha saído de Paredes com um grupo de amigos e na Variante Leste, na freguesia de Raimonda, em Paços de Ferreira, sentiu-se mal e caiu.

Entrou em paragem cardiorrespiratória e, apesar das manobras de reanimação levadas a cabo pelos Bombeiros Voluntários de Freamunde e por elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, o óbito foi declarado no local.

Arménio Barbosa residia em Paredes. Era casado e tinha uma filha de 14 anos.