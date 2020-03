Homem morre atingido por motosserra no pescoço em Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 17:55 Facebook

Um homem de 73 anos morreu na tarde desta quarta-feira em Meixomil, Paços de Ferreira, depois de cair de uma árvore, de uma altura de cerca de cinco metros, e de ser atingido no pescoço por uma motosserra.

Ao que o JN apurou, o septuagenário estava no quintal da sua casa, situada na Rua Engenheiro Alexandre Aranha, em Meimoxil, a cortar uma árvore com uma motosserra. Em circunstâncias ainda não apuradas, o homem caiu de uma altura de cerca de cinco metros, sendo atingido pela máquina no pescoço.

Os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira estiveram no local a prestar socorro à vítima, que acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.

Para o local foi também acionada a GNR de Paços de Ferreira.