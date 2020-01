Homem morre depois de cair de telhado quando limpava caleiras

Mónica Ferreira Hoje às 19:58 Facebook

Um homem de 63 anos morreu, na tarde desta quarta-feira, depois de cair de um telhado de uma altura de cerca de oito metros, quando procedia à limpeza de caleiras numa fábrica de móveis e estofos, situada em Carvalhosa, Paços de Ferreira.

O homem, residente em São Martinho do Campo, concelho de Santo Tirso, estava no telhado a proceder à limpeza de caleiras quando caiu no interior do armazém, de uma altura de cerca de oito metros.

À chegada dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, o trabalhador ainda tinha pulso, mas acabou por entrar em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação levadas a cabo pelos bombeiros e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, o óbito foi declarado no local.

No local esteve ainda a GNR de Paços de Ferreira e a Autoridade para as Condições de Trabalho para apurar as circunstâncias deste acidente fatal.