Trabalhador morre em Freamunde após queda de dez metros de telhado

Um homem de 57 anos morreu na tarde desta sexta-feira, depois de cair de um telhado de um prédio, no Bairro do Outeiro, em Freamunde, Paços de Ferreira.

A queda ocorreu quando o homem, funcionário de uma empresa que andava a realizar trabalhos de requalificação do prédio, caiu de uma altura de cerca de 10 metros.

"À nossa chegada, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e apresentava múltiplas fraturas", relatou ao JN Joel Rodrigues, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Freamunde.

De imediato, foram iniciadas manobras de reanimação, que se prolongaram por cerca de uma hora e foram realizadas pelos bombeiros e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São João. O operário não resistiu à gravidade dos ferimentos.

No local do acidente, esteve a GNR, assim como uma equipa de apoio psicológico do INEM.

O corpo do homem, residente na freguesia de Ferreira, em Paços de Ferreira, foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel.