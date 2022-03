Idoso de 83 anos morre atropelado em Paços de Ferreira

Um homem de 83 anos morreu na sequência de um atropelamento na tarde desta quinta-feira, em São Pedro da Raimonda, Paços de Ferreira.

O acidente ocorreu na Rua da Igreja, quando o idoso foi colhido por uma carrinha de mercadorias. Com a violência do embate, foi projetado ao longo de vários metros e entrou em paragem cardiorrespiratória.

"À nossa chegada, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Demos início às manobras de reanimação, que se prolongaram por cerca de 15 minutos, mas não conseguimos reverter o quadro", afirmou ao JN Joel Rodrigues, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Freamunde.

À chegada ao local, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação declarou o óbito e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel.

No local do acidente esteve uma patrulha da GNR de Freamunde, assim como uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR que investiga agora as circunstâncias do acidente.