Idoso morre depois de cair em tanque em Paços de Ferreira

Um homem de 68 anos morreu ao fim da tarde desta terça-feira, depois de cair de uma altura de cerca de três metros, para dentro de um tanque, em Sanfins, Paços de Ferreira.

Ao que o JN apurou, o idoso tinha-se deslocado a um café, situado no rés-do-chão de uma habitação. Depois de ter sido servido, ao postigo, ficou no pátio do estabelecimento, num espaço que é ladeado por vasos, mas acabou por se desequilibrar, caindo de uma altura de cerca de três metros, no interior do tanque.

Após a queda, o homem foi retirado do tanque por populares e estava em paragem cardiorrespiratória à chegada dos Bombeiros Voluntários de Freamunde. "À nossa chegada a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Iniciamos as manobras de reanimação que se prolongaram por cerca de 45 minutos, também com o apoio da equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas a vítima não resistiu e o óbito foi declarado no local", relatou Maximino Pacheco, adjunto do comando da corporação freamundense.

A GNR de Paços de Ferreira tomou conta da ocorrência e foi mobilizada uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal para apurar os contornos do incidente.