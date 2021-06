Idoso morre em acidente com trator em Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 21:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com 85 anos morreu ao início da noite desta segunda-feira, na sequência de um acidente com um trator, ocorrido em Meixomil, Paços de Ferreira.

Ao que o JN apurou junto do Comando Distrital de Operações de Socorro, o acidente aconteceu num campo agrícola, quando o idoso conduzia um trator que capotou.

O homem entrou em paragem cardiorrespiratória, tendo sido assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.