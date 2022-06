Recluso de castigo incendeia colchão na cadeia de Paços de Ferreira

Um incêndio deflagrou, na noite desta quarta-feira, no estabelecimento prisional do Vale do Sousa, em ​​​​​​​Paços de Ferreira, e obrigou a evacuar uma das alas da cadeia.

Ao que o JN apurou, vários reclusos envolveram-se em agressões na terça-feira e, na sequência disso, os guardas de serviço aplicaram as regras em vigor e colocaram esses reclusos em celas individuais até que fosse concluído o inquérito para apurar as responsabilidades. Ao início desta noite, um desses reclusos, em forma de protesto, incendiou o colchão e as roupas que tinha na cela. Essas chamas, apesar de terem sido rapidamente extintas pelos guardas, causaram um fumo intenso que obrigou a retirada dos restantes reclusos nessa ala para o recreio.

A situação levou à mobilização de 22 elementos dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, apoiados por sete viaturas. Os bombeiros tiveram como principal função retirar o fumo do interior da cadeia com ventoinhas. Não houve feridos a registar tendo apenas sido assistido no local, por inalação de fumo, o recluso da cela onde teve início o incêndio.