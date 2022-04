Incêndio destrói bar em Freamunde

Um incêndio deflagrou, na manhã deste sábado, num estabelecimento de diversão noturna, situado na Rua Alexandrino Chaves Velho, na cidade de Freamunde, em Paços de Ferreira. As chamas tiveram início na copa do bar e deixaram o espaço sem condições de funcionamento.

O alerta para o incêndio no bar foi dado poucos minutos antes do meio-dia. "À nossa chegada, o incêndio encontrava-se ativo na zona da copa, com alguma dificuldade devido à densidade do fumo dentro do estabelecimento. Mas conseguimos que ficasse circunscrito ao espaço onde se iniciou o foco", explicou ao JN Maximino Pacheco, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Freamunde.

O fumo e as elevadas temperaturas provocadas pelas chamas, alastraram-se a todo o estabelecimento, destruindo equipamentos elétricos e provocando danos avultados.

O incêndio foi dado como extinto cerca de uma hora depois, mas o bar ficou sem condições de funcionamento.

A moradora do primeiro andar do edifício, uma idosa de 87 anos, foi assistida no local por inalação de fumo, mas não necessitou de tratamento hospitalar.

Para o local foram mobilizados 18 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Freamunde, apoiados por cinco veículos, assim como uma patrulha da GNR do posto de Freamunde.