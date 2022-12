Incêndio em habitação em Paços de Ferreira desaloja mãe e três menores

Um incêndio em Sanfins de Ferreira, concelho de Paços de Ferreira, consumiu, ao final desta manhã, o sótão de uma habitação e deixou o segundo andar inabitável devido ao fumo. Uma mãe e três filhos menores terão de ser realojados.

O alerta para o fogo chegou pelas 12:07 horas. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Freamunde, José Domingos, o sótão (do 1.º andar) é contíguo ao segundo andar da habitação, que era habitado por uma família. O referido sótão servia de espaço de arrumos, mas duas das crianças menores também estariam a dormir no local quando começou o incêndio. "Os dois filhos mais pequenos estavam a dormir quando começou a arder e acordaram com o som do telhado a partir e deram o alerta", descreve o comandante.

Todo o sótão foi consumido pelas chamas e ficou sem telhado. A intervenção dos Bombeiros permitiu que o fogo não propagasse à restante habitação, que ainda assim ficou afetada pelo fumo e não reúne condições de habitabilidade.

José Domingos avança que foi acionada a Ação Social da Câmara de Paços de Ferreira para que a família possa ser realojada.

Sobre a origem do fogo, o responsável pela corporação refere que as causas não estão apuradas, mas que tudo indica um curto-circuito. Não há feridos.

No local estiveram 20 operacionais dos Bombeiros de Freamunde, apoiados por sete viaturas, e ainda a GNR de Paços de Ferreira.