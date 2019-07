Acidente em Paços de Ferreira deixa motociclista ferido com gravidade

Mónica Ferreira Hoje às 17:12 Facebook

Um motociclista de 49 anos ficou ferido com gravidade na sequência de uma colisão com um carro, ao início da tarde desta quinta-feira, em Carvalhosa, no concelho de Paços de Ferreira.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a vítima politraumatizada e com ferimentos graves. Foi assistida no local e transportada para o Hospital de São João, no Porto, acompanhada da equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

Do acidente resultou ainda um ferido leve, o condutor do carro, que foi levado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local do acidente estiveram os Bombeiros Voluntários de Freamunde e de Paços de Ferreira e a GNR de Paços de Ferreira, que tomou conta da ocorrência.