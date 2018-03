Acidentes rodoviários geram acusações entre câmara e PSD de Paços de Ferreira

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:40 Facebook

O PSD/Paços de Ferreira pede ao executivo socialista na câmara que adote medidas de segurança rodoviária urgentes. Já o executivo afirma que a atitude do PSD "denota a falta de vergonha".

O apelo surge depois dos social-democratas terem contabilizado, com recurso a dados "obtidos junto de fontes oficiais", 400 acidentes rodoviários nas estradas do concelho, no ano de 2017. Segundo o PSD, entre estes acidentes registaram-se 16 atropelamentos, dos quais resultaram um morto, dois feridos graves e 22 feridos ligeiros. "Até à presente data, no ano de 2018, já ocorreram mais de 100 acidentes de viação, nos quais 8 tiveram o atropelamento de peões, tendo resultado um ferido grave e oito ligeiros", lê-se no comunicado tornado público. Nessa contabilidade, o PSD não inclui o "atropelamento grave ocorrido na passada terça-feira, em Eiriz, de um menino de 10 anos, quando saía da sua escola".

"O PSD/Paços de Ferreira, apesar dos inúmeros alertas já deixados, apela a que o PS/Paços de Ferreira e os seus representantes na câmara municipal, nomeadamente o presidente de câmara, esclareça a população do concelho nas seguintes questões: Quantos mais acidentes destes vão ter que ocorrer para que a complacência para com este assunto da maioria PS que governa a câmara municipal desapareça? Qual o limite que Humberto Brito tem para que este assunto se torne prioritário na sua ação enquanto presidente de câmara? Será necessário ocorrerem mais fatalidades para que esta questão tenha a devida atenção ou vamos ter que aguardar que as eleições autárquicas de 2021 cheguem mais depressa para se resolver um claro problema de âmbito público que, infelizmente, nos pode "tocar" a todos?", sustenta o comunicado.

"A atitude do PSD só denota a falta de vergonha"

Na resposta, o executivo municipal "lamenta a esquizofrenia política dos dirigentes locais do PSD de Paços de Ferreira, no reiterado aproveitamento de tragédias com um único propósito: atingir, desacreditar e ferir a honorabilidade, o trabalho sério e competente, de Humberto Brito e do Executivo".

Ao JN, a câmara pacense alega que "a atitude do PSD só denota a falta de vergonha de Joaquim Pinto e do PSD" e defende que, "não há muito tempo, dirigentes do PSD tiveram o despudor de se aproveitarem de um acidente rodoviário, onde lamentavelmente faleceu uma pessoa, para afiarem as lâminas contra Humberto Brito e o executivo municipal". "Noutra ocasião recente, associaram-se a meia dúzia de revanchistas, defendendo a extinção de lombas em local propício a acidentes graves, numa freguesia de Paços de Ferreira, posição contrária, à que agora defendem", acrescenta.

A autarquia afirma, ainda, que "foi o PSD que deixou em Paços de Ferreira uma rede viária terceiro-mundista, esburacada, perigosa, intransitável em muitos sítios". E sustenta, por outro lado, "que foi este executivo, liderado por Humberto Brito, que requalificou 80 quilómetros de estradas, com recurso a colaboradores da câmara, procedeu à pintura de passadeiras e colocou sinalética em todo o concelho, desenvolvendo inclusivamente campanhas de prevenção rodoviária nas escolas do concelho"

"Só mesmo a falta de pudor político, a falta de vergonha e a irresponsabilidade é que justificam este comunicado do PSD, um partido que ainda não percebeu que foi afastado da governação pela vontade da larga maioria dos eleitores de Paços de Ferreira, precisamente por comportamentos similares e porque a população estava agastada com tanta mediocridade", finaliza a câmara.