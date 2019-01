Cadela resgatada na A42 pela GNR já está com o dono

Ana Correia Costa Hoje às 18:40 Facebook

A cadela branca e de porte pequeno que foi resgatada no passado dia 26, em plena A42, perto de Freamunde, Paços de Ferreira, por militares da GNR do Comando Territorial do Porto já se encontra com o respetivo dono.

O "final feliz" foi anunciado na sexta-feira pela Guarda Nacional Republicana na sua página oficial de Facebook, o mesmo meio que a instituição usara para divulgar o resgate do animal e a respetiva fotografia, apelando aos internautas que entrassem em contacto com a GNR caso reconhecessem o canídeo.

E foi através das várias partilhas da publicação que o dono da pequena "Camila" teve conhecimento do seu paradeiro. A cadela foi-lhe entregue após ter "feito prova de que o animal lhe pertencia", indicou ao JN fonte da GNR.

"A "Camila" já foi entregue ao seu legítimo dono, no concelho de Paços de Ferreira, e não poderia ter começado o ano de melhor maneira, ao ter reencontrado o "Óscar", seu companheiro de quatro patas", escreveu a Guarda no Facebook, na sexta-feira.

Desde o seu resgate na A42 por uma patrulha do Destacamento de Trânsito de Penafiel, a cadela permaneceu aos cuidados dos militares desta unidade. Quando o animal foi encontrado, sem qualquer identificação, "estava completamente desorientado e bastante assustado devido ao trânsito intenso naquele local", descreveu a GNR na sua publicação do dia 26.