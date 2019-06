Criança ferida com gravidade num atropelamento em Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 20:22 Facebook

Um menino de seis anos ficou ferido com gravidade, depois de ter sido atropelado, na tarde deste sábado, por uma viatura ligeira, na Rua Nossa Senhora do Rosário, em Carvalhosa, Paços de Ferreira.

Ao que foi possível apurar, o menino circulava na berma da estrada de mão dada com um familiar. Em circunstâncias que estão a ser investigadas pelas autoridades, terá entrado na faixa de rodagem e foi colhido por um carro. Sofreu ferimentos graves na face e uma fratura numa perna.

O menino foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e pela equipa de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e transportado para o Hospital de São João, no Porto.

A GNR de Paços de Ferreira esteve no local a tomar conta da ocorrência.